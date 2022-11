Carcasse di auto e mezzi abbandonati nelle diverse strade, tra i quartieri della città di Porto Torres. Vetture incidentate lasciate incustodite e alle intemperie, diventate per gli incivili veri e propri cassonetti della spazzatura, un problema di carattere ambientale, dal momento che possono rilasciare liquidi a terra e altro materiale proveniente da serbatoi e radiatori.

Per risolvere il problema il Comune ha affidato alla ditta Sarda Rottami il servizio di rimozione, trasporto, radiazione e smaltimento di sei veicoli in stato di abbandono e in situazioni precarie per le condizioni della carrozzeria e dei motore. La confisca delle auto avviene principalmente per motivi di mancanza di copertura assicurativa.

Il problema è stato sollevato anche dal consigliere Bastianino Spanu durante la seduta del consiglio comunale. “Come prima azione è stata fatta la verifica di tutte le auto – ha risposto Gian Simona Tortu, assessore competente – perché alcune sono sottoposte a fermo autorizzativo, pertanto non possiamo intervenire subito, salvo una procedura specifica. È in corso un’altra procedura per l’affidamento ad un’altra ditta per la rimozione di altre sette auto, mentre altre verranno custodite in aree video sorvegliate”.

