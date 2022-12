I controlli della Polizia locale a Sassari si sono intensificati sul territorio già a partire dai primi di dicembre ma nella notte di Capodanno saranno ulteriormente rafforzati.

Verranno messe in atto verifiche sullo stato psico-fisico di chi guida, sull’uso improprio cellulare, sia per i pedoni sia per gli automobilisti, sul rispetto dei limiti di velocità e sull’uso delle cinture di sicurezza e degli altri sistemi di ritenuta a bordo (compreso l’uso dei seggiolini per i piccoli).

E, ancora, in città verranno allestite postazioni di polizia stradale dotate di etilometro, allo scopo di prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza.

Le attività si svilupperanno senza soluzione di continuità fino all’Epifania, giorno in cui la Polizia locale, così come i Vigili del fuoco, organizzerà in piazza d’Italia le tradizionali iniziative per i bambini.

Sempre il 6 gennaio gli agenti del Comando di via Carlo Felice, insieme ai motociclisti dell’associazione “Vespa Club”, che per l’occasione si trasformeranno in befane, consegneranno le calze ai piccoli pazienti del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale di viale San Pietro.

Prima di Natale la Polizia locale ha già donato a circa 300 bambini giochi raccolti grazie a una gara di solidarietà alla quale hanno aderito gli agenti, gli imprenditori del territorio e tanti cittadini.

