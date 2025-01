Un cambio di casacca che nel palazzo comunale di Uras fa discutere. Gli ex assessori Luca Schirru, Paolo Porru e Rita Piras non hanno gradito la motivazione utilizzata dal sindaco Samuele Fenu per spiegare, nel decreto a sua firma, i cambi in Giunta.

«La frase per dare un nuovo impulso all’azione politico - amministrativa e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati suscita in noi grande disappunto - spiegano i tre consiglieri - considerato come abbiamo inteso svolgere l’incarico assessoriale. Le parole del sindaco sembrano non appropriate e soprattutto fuori luogo, quasi come se il cambio di assessori potesse determinare, da un giorno all’altro, un cambio di velocità rispetto a quanto da noi prodotto è realizzato».

Schirru, Porru e Piras ricordano quindi tutto ciò che è stato realizzato grazie anche al loro contributo in due anni e mezzo di mandato, senza dimenticare i tanti soldi ottenuti dalla Regione grazie anche al loro intervento. Tra gli interventi più importanti ricordano l’attivazione della mensa nella scuola d’infanzia e l’organizzazione di tanti eventi culturali. «È stato necessario poi apportare adeguamenti allo Statuto Comunale, ai Regolamenti e adoperarsi per portare a termine il Piano Particolareggiato del Centro Matrice - spiegano - Tanti i progetti di arredo urbano e manutenzioni del verde pubblico. Senza dimenticare la costruzione di un nuovo blocco di loculi cimiteriali. Per l’anno corrente sono in programma una serie di interventi già affidati e di prossima realizzazione come l’intervento di scavo e valorizzazione del sito archeologico Sa Domu Beccia grazie ai 200 mila euro finanziati dalla Regione. C’è in programma poi il completamento dei lavori di via Eleonora e via dei Platani, la riqualificazione della rete di dreno urbano. I progetti avviati dalla amministrazione precedente, ai quali è stato necessario apportare alcune modifiche rispetto alle iniziali proposte progettuali, sono già in corso d’opera».

Ci sono poi progetti finanziati nell’ambito della Programmazione Territoriale per un importo complessivo di 550 mila euro. «Siamo in linea con il programma elettorale, si è lavorato con responsabilità ed entusiasmo per mantenere fede alle promesse fatte ma soprattutto per cercare di rispondente alle necessità del paese - dicono ancora - Questi interventi rappresentano solo la parte più avanzata dell’impegno con cui ci si è adoperati per portare avanti le iniziative per il benessere della comunità». Il sindaco Fenu commenta: «Nulla contro i tre ex assessori, anzi. In due anni e mezzo hanno svolto un ottimo lavoro. I cambi in Giunta erano previsti da tempo. Per quanto riguarda ciò che ho scritto nel decreto, si tratta di una frase “tipo”».

