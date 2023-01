"Pasca di Natali in carrera", giunta all'undicesima edizione. Una serie di manifestazioni per le festività natalizie di Calangianus organizzata dall'associazione Contiamoci, di concerto con l'Amministrazione comunale ma alle quale stanno contribuendo altre associazioni cittadine. Iniziative in cui si intrecciano sapientemente religiosità, tradizioni locali ed eno gastronomiche, in cui vengono rievocati gli antichi mestieri cittadini. Il presepe vivente dei giorni scorsi ha riscosso ad esempio un notevole successo. Al pari delle degustazioni culinarie, in cui la zuppa gallurese ha assunto il ruolo di regina.

In tarda mattinata nella cittadina, in occasione dell'Epifania (non poteva essere diversamente) sono arrivati i re Magi, in sella a tre splendidi cavalli. I famosi re erano vestiti di tutto punto, senza tralasciare nessun particolare, come tradizione cattolica ha tramandato nei secoli. L'evento ha ovviamente suscitato curiosità ed interesse.

I re Magi inoltre hanno incontrato il sindaco di Calangianus Fabio Albieri. «Sinora una serie di iniziative molto riuscite - afferma il primo cittadino -. Compresa quella odierna. Tutta la cittadinanza è stata coinvolta negli eventi e questo è il segreto del successo della rassegna». I festeggiamenti non sono ovviamente finiti. Stasera l'evento clou: l'arrivo in piazza della Befana. Per la gioia dei bambini calangianesi e non solo.



© Riproduzione riservata