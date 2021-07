Una vacanza che si è conclusa in tragedia per un appassionato delle due ruote.

Nicola Lago, 51enne del Vicentino, è morto mercoledì pomeriggio in Sardegna. Stava facendo, in moto, un percorso sterrato in una stradina impervia tra Alà dei Sardi e Buddusò, nel Nord dell’Isola, quando è precipitato in una scarpata.

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato l’indomani.

Il papà dell’uomo ha lanciato l’allarme ieri mattina, denunciando la scomparsa del figlio con cui non riusciva a mettersi in contatto.

Immediate sono scattate le ricerche, che hanno coinvolto i carabineri della Compagnia di Ozieri. Ad avvistare il cadavere ieri nel tardo pomeriggio sono stati i militari che perlustravano la zona con un elicottero decollato da Olbia.

Sul posto Vigili del fuoco e 118, ma per il 51enne era già troppo tardi.

