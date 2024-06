Cade dal balcone e muore in via Carmelo Floris a Sassari. Ieri sera la tragedia nel quartiere di Sassari 2 che ha visto come vittima il 55enne Angelo Cossu.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava pulendo la tenda solare, al secondo piano del palazzo, quando ha perso l’equilibrio precipitando al suolo da circa otto metri di altezza.

Immediati i soccorsi del 118 che non hanno potuto però salvare il 55enne. Sul posto anche diverse pattuglie della polizia locale i cui agenti hanno cercato di stabilire quanto accaduto.

Cossu era un tecnico della Tim, molto stimato e benvoluto da tutti.

«Una persona sempre disponibile - ricordano i colleghi - e competente nel suo lavoro».

L’uomo lascia una moglie e due figli.

© Riproduzione riservata