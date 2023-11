Un colpo di mercato da urlo scuote la Serie C Unica di basket maschile. La matricola Innovyou Sennori ha deciso di fare le cose in grande, e dopo aver portato a casa diversi big per la categoria come Cordedda e Pisano, fa "all-in" tesserando anche Jiri Hubalek, ala/pivot della Repubblica Ceca ben nota nell'Isola per aver conquistato da protagonista la prima, storica Serie A della Dinamo Sassari nel 2010.

Nato a Praga nel 1982, alto 211 centimetri, Hubalek è cresciuto nello Slavia Praga, per poi affrontare un triennio universitario negli Usa con Iowa State. Nel 2008 il primo approdo in Italia, a Rieti, poi la fortunata parentesi di Sassari, dove fu tra gli artefici della squadra che - con Meo Sacchetti al timone - riuscì ottenere la promozione nella massima serie superando in finale Veroli.

La sua carriera è poi proseguita da "giramondo" tra Italia (Napoli, Venezia, Matera e Imola), Arabia Saudita, Iran, Libia e Argentina. Inattivo ufficialmente dal 2019, da alcuni anni è tornato in Sardegna per vivere nelle campagne di Sorso. Dopo un lungo corteggiamento, i dirigenti dell'Innovyou sono riusciti a portarlo alla corte di coach Piras. Sbrigate le formalità di tesseramento, Hubalek sarà a disposizione per il match interno di domenica (18.30) contro l'Astro.

Sennori, ora, può sognare in grande e candidarsi a diventare la grande rivale della Ferrini Delogu Legnami nella caccia alla B Interregionale.

