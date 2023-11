«Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale, della Deportazione e della Shoah in chiave europea significa costruire la consapevolezza che i processi che ne sono alla base sono parte di un passato comune, così come lo sono le conseguenze sociali, politiche e culturali che quella storia ha prodotto».

Questo l'obiettivo del progetto “Promemoria Auschwitz Sardegna 2024”, gestito dall’Associazione “Arci Sardegna Aps” in cooperazione con l’Associazione “Deina Aps” al quale ha deciso di aderire anche il comune di Bonorva amministrato dal sindaco Massimo D'Agostino.

All'iniziativa potranno partecipare i ragazzi tra i 18 e i 25 anni. «La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà dl 2 al 7 febbraio 2024 - fanno sapere i promotori -. I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata».

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata per sabato 25 novembre.

«L’obiettivo generale di Promemoria Auschwitz è di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza - concludono i promotori -. È uno spazio in cui i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi e approfondire tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti cominciano a scomparire».

