Alla fine l'hanno spuntata loro, una richiesta che non è stata vana: attivare gli Hub vaccinali a Thiesi e Bonorva.

I sindaci Gianfranco Soletta e Massimo D'Agostino sono stati premiati anche dai numeri: oltre 6mila cittadini che, tra i due paesi del Meilogu hanno ricevuto almeno la prima dose, e oltre 4.500 che hanno ricevuto entrambe le dosi.

"È stata un'esperienza esaltante, straordinaria”, ha dichiarato con soddisfazione Massimo D'Agostino, che ha consacrato il Meilogu come una delle migliori organizzazioni nella campagna di vaccinazione. "Un evento storico, che aggiornerà il suo successo nelle prossime settimane e che si è reso possibile grazie all'infaticabile lavoro di un gruppo straordinario, fatto di associazioni ed esperienze di volontariato diverse, che insieme hanno trovato il giusto equilibrio per ottenere questo grande risultato del quale sarò sempre immensamente orgoglioso".

Per quanto riguarda Bonorva, le vaccinazioni proseguiranno presso l'ex ospedale Manai.

"Grazie anche all'Ats - ha concluso D'Agostino -, che seppur indirettamente, ha comunque permesso tramite la disponibilità dei vaccini e il supporto tecnico, la realizzazione di questo importante traguardo".

