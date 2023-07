C'è una bella notizia per gli abitanti di Bonorva, e non solo: l'Anas ha aperto al traffico il nuovo svincolo sud, situato al chilometro 158,650 della strada statale 131 “Carlo Felice”.

Gli interventi, costati circa 10 milioni di euro, hanno riguardato l’ammodernamento delle rampe esistenti in direzione Cagliari, con la costruzione di una rotatoria per lo smistamento della viabilità locale. Sono state, inoltre, realizzate due nuove rampe di ingresso e uscita sulla carreggiata in direzione Sassari, in sostituzione della vecchia intersezione e un nuovo cavalcavia in acciaio. Inoltre, in prossimità dello svincolo, è stata riqualificata la viabilità locale per l’accesso ai fondi agricoli e alle attività limitrofe alla statale.

L’opera fa parte dei lavori del primo stralcio per l’eliminazione dei nodi critici della statale 131 che riguarda anche lo svincolo nord di Bonorva (al km 162,000), attualmente in costruzione, che sarà completato entro la fine dell’anno e che vede un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro.

© Riproduzione riservata