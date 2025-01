Sono partiti i lavori di recupero e riqualificazione dell’ex carcere mandamentale situato nel territorio comunale di Bono, una struttura da adibire a Casa della Legalità. Gli interventi, una volta conclusi, permetteranno alla comunità di godere di ampi spazi e moderni locali nel quale oltre al perseguimento degli scopi, di cui al progetto, potranno essere effettuate altre numerose attività.

Si tratta di un progetto di sviluppo territoriale “Logos Cuore dell’Isola” che ha ricevuto un finanziamento regionale pari a 600.000 euro, i cui lavori sono stati affidati alla Cooperativa Fratelli Usai Massimo e Riccardo e che prevede come termine degli interventi il mese di novembre prossimo. Nella stessa struttura, in distaccamento operativo dei vigili del fuoco, verranno investiti ulteriori 800.000 euro per ristrutturare l’edificio che avrà finalità diverse e potrà ospitare diverse attività.

Un’operazione ambiziosa per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas, che prosegue nell’impegno di reperire risorse al fine di rendere il paese più attrattivo.

© Riproduzione riservata