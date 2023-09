Lodevole e importante gesto da parte di una famiglia di Bono e degli amici di Giuseppe Tanda che hanno voluto donare all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Solinas, due nuovi defibrillatori automatici Dae.

Il Dae donato dagli amici di Giuseppe è stato posizionato in prossimità della “Piazzetta del donatore”, mentre l’altro Dae verrà collocato all’interno della Casa Comunale.

«L’amministrazione comunale - fanno sapere gli amministratori -, nei mesi precedenti, ha promosso e realizzato dei corsi di formazione in collaborazione con Re-Heart e l’istruttore Mario Dettori, che ringraziamo, formando circa 70 persone come Operatore Blsd. I corsi si son tenuti nei locali dell’Associazione Avos Bono che ringraziamo per la disponibilità accordataci. A nome di tutta la popolazione di Bono ringraziamo i donatori per questo strumento salvavita che consentirà di intervenire qualora se ne presentasse la necessità».

