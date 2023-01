Dopo circa un anno e mezzo Bonnanaro, piccolo paese del Meilogu, ritorna ad avere la Pro loco. Ha avuto seguito, infatti, la riunione convocata nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Antonio Carta per ricostituire l'associazione.

Alla guida è stato confermato l'uscente, Giuseppe Faedda, che sarà coadiuvato dal segretario Giovanni Rassu, dalla cassiera Anna Maria Soro, e dai consiglieri Luigi Porcheddu, Luigi Cabras, Nicola Masala e Antioco Calzinu.

Un gruppo giovane, con grande voglia di fare.

«Abbiamo deciso di ridare slancio al nostro paese – queste le parole del nuovo direttivo – . L'auspicio è che la gente ci segue perché abbiamo in programma tutta una serie di iniziative che riguarderanno non solo la promozione dei prodotti e dei siti di Bonnanaro, ma anche del territorio».

«Si vuol cercare anche di dare maggior lustro alla fiera delle ciliegie – concludono i componenti –, il fiore all'occhiello del paese con la collaborazione di tutti».

Tra i primi adempimenti del nuovo direttivo, l'organizzazione del Carnevale.

A questo proposito, è stata convocata per domani alle 19.30, nella sede della Pro loco ospitata nei locali dell'ex comune vecchio in via Vittorio Emanuele, una riunione aperta a tutti.

© Riproduzione riservata