Grande paura questa mattina sulla “Spiaggia del Cavaliere”, all’isola di Budelli, dove un bimbo di appena 18 mesi è stato colto da un improvviso malessere.

Intervenuti immediatamente, dopo la chiamata di allarme al 118, una motovedetta con a bordo il personale medico e il battello veloce della Guardia Costiera.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche un gommone dell’Ente Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena e l’elicottero del 118 decollato da Olbia.

Il bambino, proveniente dal Lazio con la propria famiglia per trascorrere in Sardegna le vacanze estive, è andato in crisi respiratoria mentre si trovava in braccio alla mamma. Poi l’intervento dei soccorsi, e mentre i medici stabilizzavano il bimbo, l'elicottero è atterrato in un luogo sicuro. Il piccolo è quindi stato trasferito sul battello veloce della Guardia costiera che, in pochissimo tempo, ha raggiunto la spiaggia e affidato ai medici dell'elisoccorso il piccolo che insieme alla madre è stato trasportato in ospedale a Olbia.

Da quanto si apprende adesso è fuori pericolo.

(Unioneonline/v.l.)

