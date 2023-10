Il cinema del futuro è al “Believe Film Festival” di Verona. E nella sesta edizione del concorso di cortometraggi per Under 24, organizzato dall’Associazione Believe APS di Verona, il futuro è anche sassarese.

Ha infatti vinto il Premio del pubblico - serata extra il corto “Michelangelo” di Stefano Pio prodotto, in maniera indipendente, dagli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia Chiara Ferrandu, Valentina Pioletti e Stefano Pio con l’obiettivo di raccontare una storia ambientata tra la Sardegna e Roma.

“Michelangelo” racconta lo spaccato di vita di un ragazzo che si ritrova per la prima volta solo, dopo la fine di una lunga relazione, tra sogno e realtà, tra due terre molto differenti.

Il protagonista, Michele, è interpretato dal sardo Riccardo Bombagi, già sul grande schermo con il film “I Giganti” di Bonifacio Angius. Ad affiancarlo in Sardegna c'è la modella e attrice Camilla Mitchell e a Roma gli attori Barbara Ninfodoro e Andrea Paganelli.

L'opera ha ottenuto anche la menzione speciale Focus Movie Academy.

