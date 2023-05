Torna Bardunfula, il festival a misura di bambino. Presentata questa mattina a Sassari, in Camera di Commercio, la quarta edizione in programma il 26-27-28 maggio nei Giardini pubblici di via Tavolara. “La formula è la stessa- dichiara Daniele Salis, direttore artistico della manifestazione divenuta ormai un classico di successo per la città- presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori e spettacoli per i bimbi ma non solo.

L’offerta quest’anno è attenta infatti anche agli adolescenti e preadolescenti”. Con la location per alcuni avvenimenti che include inoltre il padiglione Tavolara. “E’ il segno- riferisce in conferenza stampa Laura Useri, assessora comunale alla Cultura- di una sinergia del padiglione, capace di interagire con attività importanti come questa di Bardunfula”.

Che quest’anno peraltro raddoppia e si allarga includendo anche una due giorni, il 17 e 18 giugno, a Thiesi con gli eventi del festival in trasferta al centro storico del paese. Portando pure lì il tema 2023, "Vivere la natura, il mondo è casa...", problematica “calda” affrontata sotto un altro punto di vista. “Vogliamo riflettere- continua Salis- sulle convivenze nel mondo. Il discorso ecologico è una rivoluzione bambina che deve cambiare i nostri rapporti non solo con la natura ma anche con la città e le istituzioni. Un discorso ampio che include tutta la vita sociale”. L’appuntamento per Bardunfula è quindi per questo weekend, a partire da venerdì alle ore 16 fino a domenica sera.

