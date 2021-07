Tragico incidente in provincia di Sassari.

Un tremendo scontro si è verificato a Badesi, sulla strada provinciale 90. Il bilancio è di un morto e tre feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, Roberto Taramonte, 60 anni, di Roma, era a bordo di un fuoristrada insieme a una coppia con il loro figlio undicenne, quando la loro auto – per circostanze in fase di accertamento – è entrata in collisione con un'altra vettura che procedeva nel senso di marcia opposto.

L’urto è avvenuto lateralmente, con il fuoristada che si è ribaltato e il turista romano che è morto sul colpo.

Gli altri tre occupanti della vettura sono rimasti feriti e dopo l'allarme sono stati trasportati al pronto soccorso di Sassari con l'elicottero del 118.

Illeso invece il conducente dell'altra auto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Valledoria.

