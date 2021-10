È di quasi 868mila euro l’importo che il comune di Badesi ha deciso di mettere in campo per la messa in sicurezza da rischio idraulico di 400 metri circa del lungomare Lu Junchi.

“Un progetto importante per la nostra comunità visto il legame che abbiamo con il nostro mare ed il lungomare”, ha dichiarato il sindaco, Gian Mario Mamia.

"Vorrei specificare, inoltre – ha proseguito – che la strada che percorre il lungomare, verrà chiusa solo per poter eseguire i lavori in sicurezza, poi sarà riaperta ed il flusso del traffico sarà regolare come prima”.

Saranno effettuati degli interventi di modifica del marciapiede mentre sarà eliminata la rotonda alla fine del lungomare per, sottolinea il il primo cittadino, “lasciare libero sfogo al fiume in caso di eventi atmosferici eccezionali a cui purtroppo ci stiamo abituando”.

Inoltre il piazzale in sterrato sarà pavimentato e saranno posizionati la segnaletica e i sotto servizi per le attività commerciali. Infine saranno posizionate le docce in spiaggia ogni 50 metri, mentre al posto del muretto saranno posizionate delle panchine.

Sempre sul lungomare, sarà messa a norma e sarà riaperta la piscina comunale.

