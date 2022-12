Centonovanta esami ecografici della tiroide, quaranta le ecografie reno-vescicali, trentuno alla prostata, duecentosessantadue alle carotidi e dell'aorta addominale e diciannove controlli cardiologici con elettrocardiogramma, per un totale di cinquecentoquarantadue visite. Sono numeri importanti quelli resi noti dall'Avis Provinciale di Sassari sugli screening effettuati nel mese di novembre nell’ambito del progetto “Un Dono a chi Dona”, avviato in collaborazione con Romina Carta e Andrea Tavernise, fondatori di Sardegna For You, e grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.

«L'interesse e l'entusiasmo registrati anche nel mese di novembre ci spingono e motivano ancora di più a sostenere questa iniziativa nata a maggio scorso per ringraziare i nostri donatori - ha dichiarato il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori -. Il progetto entra ora nella sua fase finale. Con il mese di dicembre, infatti, concluderemo il primo ciclo. Ci auguriamo ovviamente, considerato l’ottimo riscontro ottenuto, di poter presentare nel 2023 la seconda edizione di “Un Dono a chi Dona” e di sostenere così le persone nel prendersi cura della propria salute».

Sono quattro le giornate di screening in programma a dicembre, rivolte ai donatori di sangue, per loro i test sono sempre gratuiti, e ai “non donatori” a fronte di un contributo spese pari a 20 euro. Sabato 10, presso la sede provinciale dell’Avis, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, solo per i donatori, saranno effettuate le ecografie alle carotidi e dell'aorta addominale. Nello stesso pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, esclusivamente per donatori over 65, si terrà lo screening cardiologico con Elettrocardiogramma (ECG). Domenica 11 l’appuntamento è a Sennori, presso la sede Comunale, dove saranno eseguite le ecografie alle carotidi e dell'aorta addominale. Infine, sabato 17 e domenica 18, è in programma a Sassari e a Bono, presso le sedi Comunali dell’Avis, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, lo screening ecografico tiroideo rivolto a tutti.

