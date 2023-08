L’Ente Parco nazionale dell’Asinara, presieduto dal commissario Giancarlo Muntoni, ha inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 quattro nuovi interventi ai fini della conservazione del patrimonio e del miglioramento qualitativo della fruizione del territorio dell’isola. Tra le infrastrutture è stata programmata la realizzazione del secondo stralcio del sistema di protezione antincendio. Una rete dedicata, corredata da un sistema di monitoraggio e allertamento per salvaguardare il territorio del parco e fare da presidio di supporto alle strutture di protezione civile preposte allo spegnimento delle fiamme.

Nell’ambito della mobilità sostenibile è previsto l’efficientamento energetico della Casa del fanalista, a Cala Reale, che grazie ad un sistema di energia rinnovabile consente un risparmio energetico per l’ambiente e la collettività. Un terzo intervento consiste nel progetto di recupero ambientale del tratto costiero compreso tra Cala Reale e Trabuccato, un piano finanziato dal Mite, come i precedenti interventi, nell’ambito del Programma Parchi per il Clima.

Un ultimo progetto è relativo alla manutenzione e quindi al recupero del patrimonio edilizio esistente, opere finanziata da risorse autonome del Parco.

