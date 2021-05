La pandemia non ha scoraggiato l’organizzazione delle offerte turistiche e dei servizi per i visitatori nel Parco nazionale dell’Asinara in prossimità dell’avvio della prossima stagione estiva. In attesa delle nuove disposizioni già si riprogramma l'apertura al pubblico dell’Osservatorio della memoria carceraria dell’isola, la struttura della diramazione centrale di Cala d’Oliva, inserita nella rete degli immobili recuperati e gestiti dall’Ente Parco per i servizi istituzionali e la fruizione turistica, così come sarà garantito il servizio offerto dai Centri visita, ubicati a Cala Reale, Cala d'Oliva e Fornelli, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare ed educare i visitatori di qualsiasi età al rispetto e alla conoscenza del Parco e in generale della natura.

L’Ente Parco ha affidato la gestione dei Centri visita e dell’Osservatorio della memoria per il triennio compreso tra aprile 2021 e marzo 2024, oltre ad un info point a bordo della motonave “Sara D”, un servizio per l’informazione dei visitatori che accedono all’isola tramite il traghetto per la continuità territoriale nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre. Si tratta di attività di educazione ambientale e culturali, ma anche campi naturalistici ed ecologici, stages e soggiorni qualificati, servizi che verranno garantiti grazie ad un accordo stipulato tra l’Ente Parco e l’Ati costituita dalle tre società di Sinuaria, Sealand Asinara cooperativa Sociale e Passi.Flora Ambiente per un costo complessivo per l’intero triennio pari a 160mila euro.

© Riproduzione riservata