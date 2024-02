Il Parco nazionale dell’Asinara punta sulla valorizzazione di alcuni immobili dell’isola, opere pubbliche che rappresentano la voce più importante del bilancio 2024, approvato nei giorni scorsi.

Ben tredici milioni di euro di investimenti inseriti nel Piano triennale 2024-2026, a 11 interventi sull’efficientamento energetico grazie ai fondi del Ministero dell’Ambiente (9 milioni), attraverso il bando “Parchi per il clima”, azioni strategiche per garantire la sicurezza e una migliore qualità dell’ambiente nell’isola. Si tratta di beni che fanno parte del patrimonio immobiliare in uso al Parco, tra cui la sede di Porto Torres, il palazzo direzionale di La Reale, l’Osservatorio del Mare e la Casa del Parco situate all’Asinara.

Altri interventi sono finalizzati alla valorizzazione della lecceta di “Elighe Mannu”, quattro azioni riguardano la manutenzione dei sentieri sterrati quella dei muretti a secco (2 milioni di euro) e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche per funzioni antincendio.

© Riproduzione riservata