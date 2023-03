Una sala inondata di luce colorata, un diffusore che sparge essenza di vaniglia, le note di una campana tibetana o di un handpan (uno strumento a percussione) a 432 hertz, la frequenza in armonia con quella della Terra, la stessa utilizzata da Giuseppe Verdi per comporre i suoi capolavori, al posto dell'abituale accordatura col diapason a 440 hz.

A Sassari, nello Sport Center di San Paolo, si sta sviluppando la Yoga Experience: mette insieme lo yoga con diverse discipline olistiche, che hanno come obiettivo l'equilibrio tra corpo e mente e il benessere.

La sassarese Emanuela Idini, educatrice professionale, terapista comportamentale, operatrice olistica e insegnante di yoga, nonché prossima dottoranda in Psicologia, spiega come unisce le diverse discipline in una forma originale: «L'idea è quella di avere benefici a 360 gradi, facendo un lavoro completo, utilizzando anche altri sensi insieme al tradizionale yoga. Così se siamo al primo chakra, la prima tappa del percorso, la sala avrà una luce rossa, poi tramite diffusori utilizzo essenze in sintonia con la lezione e quindi utilizzo la musica a 442 hertz, a volte suonando io stessa le campane tibetane, l'arpa angelica o un handpan».

Oltre agli iscritti verrà data la possibilità a una persona che ne ha necessità di seguire gratuitamente una o più lezioni.

© Riproduzione riservata