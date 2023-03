Una notizia che turisti e residenti aspettavano da anni. Prima dell’inizio dell’estate la scalinata di accesso al mare dell'Argentiera (borgo marinaro della Nurra nel comune di Sassari), che quasi tutti hanno sempre definito un eco mostro, sarà messa in sicurezza dall'area di parcheggio. Il settore Infrastrutture per la mobilità dell'Amministrazione comunale di Sassari ha già individuato i fondi e quindi programmato in questi giorni il ripristino dei corrimano e delle ringhiere della scalinata. Operazioni necessarie per rendere di nuovo sicura e utilizzabile la scalinata stessa. Dichiarata inagibile a causa dello stato di degrado dei materiali manifestatosi nel corso degli anni. Ultimo passaggio per l’avvio dei lavori è stabilire i materiali di utilizzo.

Tra le opzioni, l’uso dell'acciaio corten, come suggerito inizialmente dalla Soprintendenza, per il migliore inserimento nel contesto del borgo minerario, o l'acciaio inox che, certamente, è in grado di offrire maggiore garanzia di durabilità e minor esigenza di manutenzione, vista la continua esposizione ai venti e alla salsedine marina.

Appena i due enti avranno deciso tra le due opzioni, partirà il cantiere con la ditta già pronta a intervenire.

La scalinata dell'Argentiera, una grande colata di cemento a ridosso della bellissima spiaggia sottostante, venne realizzata a fine anni ‘70. Tra infinite polemiche e anche grandi proteste di associazioni ambientaliste, residenti e bagnanti, che hanno sempre visto tale opera come un pugno in un occhio nel contesto del paesaggio circostante.



