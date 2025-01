Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha impegnato 8 milioni e 315mila euro di spesa complessiva ripartita per venti anni per garantire l’efficientamento energetico delle aree industriali di Porto Torres, Sassari e Alghero. Nell’accordo sono compresi interventi strutturali per 1 milione 859mila euro che saranno a carico di Engie. Si interviene sugli impianti di illuminazione pubblica consortile; impianti di condizionamento, invernale ed estivo; impianti idrico sanitari; gruppi di pressurizzazione antincendio; cabine elettriche; servizi di energia elettrica immobili; uffici consortili di Sassari, Alghero e Porto Torres; depuratori di Porto Torres e Alghero. In sintesi, una serie di interventi in grado di rafforzare la base infrastrutturale di tutte le aree industriali, accrescendone l’attrattività.

Si tratta del programma del Consorzio Industriale di Sassari relativo al partenariato pubblico-privato che prevede l’efficientamento energetico delle tre aree industriali del Nord Ovest della Sardegna. Per un percorso che attiene alle modalità organizzative e gestionali riguardanti i servizi, che comprendono la manutenzione ordinaria attraverso la completa pianificazione del controllo e delle attività, la fornitura dell’energia, la riqualificazione tecnologica, l’efficientamento energetico, l’adeguamento normativo degli impianti tecnologici, oltre alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione. L’accordo, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato siglato con la società Engie, player mondiale per la fornitura di luce e gas, servizi di efficienza energetica e sostenibilità. La programmazione di tutte le attività ed il rispetto dei tempi per l’esecuzione, consentirà di attuare una strategia manutentiva e preventiva consentendo un efficientamento energetico che possa dirottare risorse, derivanti dal risparmio, per futuri interventi. Gli utenti potranno così usufruire di un servizio più efficiente con un contestuale ammodernamento degli impianti esistenti.

«Si tratta di un’azione per raggiungere numerosi ed importanti obiettivi. L’accordo di partenariato pubblico privato, aggiudicato dalla Società Engie, consente una serie di interventi su tutti gli agglomerati industriali di competenza del CIPS, mirati in particolare al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali ed al risparmio energetico. – spiega il presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Valerio Scanu – Dopo aver completato di recente la realizzazione delle reti del gas e della fibra ottica, con gli interventi di efficientamento energetico, che comprendono nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e nuovi impianti di illuminazione consortile, si completa un percorso di infrastrutturazione moderna capace di rendere le aree industriali del nord ovest più efficienti e attrattive. » Di rilievo gli interventi sull’area industriale di Porto Torres che prevedono, l’efficientamento di tutto il sistema di illuminazione consortile già esistente, con un investimento di euro 98.555 e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica nella zona artigiani, con un investimento di euro 511.423. Previsti, inoltre, impianti fotovoltaici per alimentare il depuratore e la discarica del Consorzio. Esprime soddisfazione per l’accordo Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres:«Quest’ultimo importante accordo dimostra, ancora una volta, come il Consorzio industriale negli ultimi anni abbia operato seguendo un preciso metodo basato sulla collaborazione tra gli enti e le istituzioni del territorio, sulla condivisione di obiettivi e di scelte e sull’equilibrio all’interno del consiglio di amministrazione».

© Riproduzione riservata