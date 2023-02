"Dalle riunioni e dalle interlocuzioni ad oggi non abbiamo raggiunto il numero sufficiente di cantine per organizzare l’evento. Sarebbe stato l’evento della ripartenza, ma visti i numeri probabilmente non ripartiremo. Nei prossimi giorni adotteremo una decisione definitiva in base agli sviluppi e vi terremo aggiornati".

Erano queste le parole pronunciate alcuni giorni fa dal sindaco di Ardara, Francesco Dui, riguardo l'edizione 2023 di Chentinas de su Regnu, il tradizionale evento enogastronomico che da tempo caratterizza l'inverno nel bellissimo centro del Monte Acuto.

Una mancata organizzazione che ha costretto i promotori a convocare una nuova riunione per tentare di salvare la manifestazione. All'appello il paese ha risposto presente tanto che Chentinas de su Regnu è stata confermata per il 4 marzo.

Intanto la Pro loco di Ardara ha aperto la campagna tesseramento per il 2023. Per chi farà la tessera ci sarà in omaggio il calendario di Ardara con proverbi e ninna nanne in sardo.

