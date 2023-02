Ardara, centro del Monte Acuto, festeggia zia Gavina Casula che oggi ha tagliato il prestigioso traguardo del secolo di vita.

Nata il 7 febbraio del 1923, ha trascorso l'infanzia ad Ardara prima di trasferirsi in Inghilterra e poi a Roma, dove ha vissuto per tanti anni. Non si è mai sposata e ha deciso, qualche anno fa, di ritornare in paese e trascorrere la sua vecchiaia.

Donna molto sveglia e giovanile, è circondata dall'affetto dei suoi parenti. Il segreto della sua longevità? «Bere un bicchierino di vino rosso al giorno e poi si arriva tranquillamente ai cento anni».

A festeggiarla anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dui, che le ha fatto indossare la fascia tricolore. «Ciò - spiega il primo cittadino - sta a significare che le persone anziane, all'interno della nostra comunità, sono persone importanti e sagge, che hanno sempre dei consigli utili da dare ai giovani. Ad Ardara abbiamo tanti anziani, ma sono belli arzilli».

