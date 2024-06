Una veleggiata inclusiva nel mare del Golfo dell’Asinara, senza alcuna competizione ma un viaggio ospitale dove ciascuna delle otto imbarcazioni ha ospitato a bordo una persona diversa. La manifestazione è stata organizzata da AssoVela presieduta da Lorenzo Nuvoli, ideatore della Regata del Pescatore. Partiti dal porto civico di Porto Torres, hanno raggiunto il punto davanti alla chiesetta di Balai, una esibizione su barche armate a vela latina. Una "passeggiata" per gli otto equipaggi che hanno portato a bordo le proprie mogli, qualcuno i figli e altri ancora un ospite d’eccezione come Cristina Parodi. Al rientro i partecipanti delle imbarcazioni- Liberata, Auriga, Gruviera, Sara, San Vincenzo, Stella, Teresa e Anna di Stintino – sono stati premiati in occasione della manifestazione Nautic Event Sardegna 2024, l’iniziativa messa in piedi da Assonautica Nord Sardegna ai piedi della Torre Aragonese. E’ stato proprio il testimonial dell’evento, il velista Andrea Mura a consegnare i riconoscimenti ai singoli rappresentanti dell’equipaggio.

