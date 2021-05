I vigili del fuoco e la squadra Mobile della Questura di Sassari indagano sul doppio attentato incendiario di ieri sera in via Bottego, nel quartiere di Latte Dolce.

Gli investigatori hanno pochi dubbi sul fatto che sia di origine dolosa l'incendio che ha distrutto un'ambulanza dell'associazione di volontariato Sassari Soccorso.

Delle fiamme si sono accorti alcuni passanti, che hanno fatto scattare l'allarme mentre i volontari erano impegnati in un intervento a bordo dell'altro mezzo di cui dispongono. Si parla di decine di migliaia di euro di danni.

A far propendere per la natura dolosa del rogo, sebbene non sia stato individuato alcun innesco, è la vicinanza con un altro fatto analogo: a pochi metri di distanza ha preso fuoco una Fiat Multipla.

Nel gennaio dello scorso anno un'altra ambulanza era stata data alle fiamme: un mezzo ella "Croce Medica" di Sassari rimasto gravemente danneggiato da un rogo avvenuto sempre nel quartiere Latte Dolce.

“EPISODIO GRAVISSIMO” – "Un gravissimo episodio di violenza che deve far riflettere tutti per il particolare valore simbolico che rappresenta. Un gesto insensato e vigliacco che offende tutti i volontari dell'associazione Sassari Soccorso, che quotidianamente svolgono un servizio importante per la nostra comunità. A tutti loro va il mio sostegno riconoscente e la mia sincera solidarietà. Sono sicuro che le forze dell'ordine faranno piena luce sull'accaduto. I teppisti non fermeranno l'impegno di chi opera per il bene comune". Così il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, commentando l'incendio di un'autoambulanza dell'associazione Sassari Soccorso avvenuto questa notte. Le fiamme sono divampate davanti alla sede della stessa associazione e non sembrano esserci dubbi sull'origine dolosa.

(Unioneonline/v.l.)

