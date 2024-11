80 telecamere per incrementare il sistema di videosorveglianza. Lo ha annunciato ieri in Commissione Bilancio l’assessore Giuseppe Masala, rispondendo così anche ai recenti episodi di microcriminalità.

«Grazie a un finanziamento regionale in arrivo e a una soluzione wireless con tecnologia 4G, il cui prototipo è stato progettato dai nostri uffici – afferma Masala – daremo una prima risposta al bisogno della comunità di sentirsi più sicura e protetta».

Il titolare di Bilancio, Innovazione tecnologica, Programmazione e Partecipate ha poi descritto lo stato dell’arte su digitalizzazione, cyber security, infrastrutturazione, annunciando un grande investimento nei prossimi mesi «di cui i 250mila euro provenienti da Cagliari rappresentano solo il primo stop». La priorità è intanto «far sì che la tecnologia consenta di aiutare chi è rimasto più indietro a rimettersi al passo degli altri».

Sul fronte della semplificazione amministrativa l’assessore puntualizza: «Abbiamo aggiornato la dotazione hardware del centro di archiviazione dati e abbiamo adeguato circa il 60% delle 750 postazioni di lavoro fisiche. L’incremento delle reti Man, Lan e Wifi, possibile grazie ai 24 chilometri di fibra ottica di proprietà dell’ente, ci ha permesso di collegare numerose sedi periferiche la connettività a internet, migliorata grazie all’attivazione di un flusso simmetrico da 1 gps, presto sarà portata a 10 gps».

Prese anche le contromisure per evitare buchi nella rete informatica come successo di recente al Comune di Sorso. «Abbiamo aggiornato il firewall per proteggere la nostra rete dall’esterno e migliorare le funzionalità della vpn – informa Masala – abbiamo attivato il sistema Nac per elevare i livelli di sicurezza dei sistemi informatici collegati e il sistema Cisco Umbrella per difenderci da minacce informatiche».

La scommessa futura è quella sull’intelligenza artificiale. «Consentirebbe una velocizzazione considerevole e l’estensione ad altri ambiti di servizi come lo sportello digitale in videochiamata – conclude l’assessore – che oggi è operativo solo per le pratiche Tari e Imu».

