Un laboratorio a tema per una delle giornate europee del patrimonio, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre presso il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres. Nel corso della serata di sabato, a partire dalle 20.30, verrà inaugurata la mostra, curata da Fabrizio Masia dal titolo “Soni, frusci, gioghi sunori e istrhumenti musicari”, un viaggio sonoro nella tradizione. In esposizione giochi e strumenti tradizionali sonori.

Per l’occasione l’autore guiderà i visitatori attraverso un percorso in cui racconterà curiosità, utilizzi, realizzazione dei vari oggetti esposti, alcuni dei quali saranno da lui “provati”.

Domenica 29 settembre, l'Antiquarium effettuerà un'apertura straordinaria, dalle 16 alle 20 e a partire dalle 17 con ingresso gratuito per l’evento, il Museo ha organizzato un “viaggio nel tempo” attraverso gli ambienti del Palazzo di Re Barbaro, i cubicula della Domus di Orfeo, il cardo e le tabernae, accompagnato da una voce narrante, che animerà i resti monumentali della Colonia Iulia Turris Libisonis.

Il percorso sarà allietato inoltre da intermezzi musicali, a cura del Coro Polifonico Turritano, diretto da Laura Lambroni, e dei Cantori della Resurrezione, diretto da Fabio Fresi, due cori storici della città di Porto Torres. Durante la serata una tappa d’eccezione quella alle Terme Pallottino, attualmente escluse dal percorso di visita ordinario.

