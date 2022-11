“I problemi di Alghero sono evidenti, dovuti a una programmazione leggera da parte dell'Asl sassarese. La bozza di atto aziendale non è sufficiente per le esigenze socio sanitarie del territorio”. Christian Mulas, consigliere dell'Udc e presidente della commissione Sanità del Comune di Alghero parte all'attacco dopo aver saputo che l'unica neuropsichiatra infantile in servizio in città sta per lasciare l'incarico per trasferirsi a Olbia, dopo aver vinto un concorso.

"Alghero resterà senza neuropsichiatra infantile, una figura medico sociale importantissima per la città”, conferma Mulas ricordando che l’ambulatorio resterà scoperto se non si correrà subito ai ripari. “Alghero copre un territorio distrettuale, per una utenza di circa 80mila abitanti - spiega il presidente Mulas -, e la normativa indica almeno un medico specialista in neuropsichiatria infantile ogni 30mila abitanti”.

L’allarme è soprattutto delle famiglie costrette a viaggiare per una visita, per il rinnovo di una diagnosi o di una 104.

