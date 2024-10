Operai al lavoro sulle impalcature che da quasi 5 anni ingabbiano il palazzo civico di Alghero.

I ponteggi - inutili, visto che il cantiere è fermo – saranno smontati entro pochi giorni per la gioia e la soddisfazione dei residenti del quartiere.

«Dal primo giorno giunta e maggioranza lavorano pancia a terra. Vicolo Serra e via Columbano liberi dalle impalcature dopo 4 anni e mezzo. Domani tocca a via Columbano», ha scritto sui social l’assessore al Demanio Enrico Daga. L'Amministrazione ha anche risanato e ridipinto la facciata, mentre gli interventi all'interno del palazzo non sono ancora conclusi.

