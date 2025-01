Uno spazio nuovo in via Matteotti è da ieri a disposizione dei residenti. É l'area giochi per bambini e famiglie, attrezzata dall'Amministrazione con un progetto di riqualificazione che prevede anche l'impianto di illuminazione di prossima installazione. Il parco giochi di via Matteotti è stato aperto ieri per la fruizione pubblica alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, degli assessori Francesco Marinaro e Maria Grazia Salaris, con il consigliere comunale Christian Mulas, primo firmatario di un ordine del giorno che l’assemblea ha approvato per intervenire con una opportuna riqualificazione.

«Il prossimo passo - ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto - sarà la completa riqualificazione del parco nel quartiere Caragol, con un campo sportivo polivalente e aree giochi attrezzate, nel segno di un preciso programma di azioni per restituire ai quartieri cittadini nuovi e funzionali spazi per la socialità».

Già investiti circa 33 mila euro per i giochi, il progetto del settore Opere Pubbliche e Manutenzioni prevede nei prossimi giorni il proseguimento delle procedure per la restante parte del programma, relativo all'impianto di illuminazione dell'area. La previsione finanziaria è di circa 80 mila euro, per un lavoro di completa realizzazione degli impianti. «Un progetto che arriva a compimento, dopo l'impegno profuso con tutto il Consiglio comunale e che ora si concretizza», specifica il consigliere Mulas. Intanto prosegue spedito l'iter per il completamento di un altro parco, quello del quartiere Caragol, in cui è prevista una serie di implementazioni progettuali che dovranno dare al quartiere uno spazio nuovo con un campo polivalente, area giochi per bambini, per un investimento di 360 mila euro messi a disposizione dall'Amministrazione.





