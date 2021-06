Era uscito dalla sua abitazione di Alghero martedì pomeriggio Chicco Santarelli, dipendente dell'Ente Foreste, ma non aveva fatto più rientro a casa. I familiari ieri mattina, allarmatissimi, hanno denunciato la scomparsa alla polizia. Subito si sono avviate le ricerche, che hanno dato esito positivo.

L'uomo infatti è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri ad Alghero, in stato confusionale, sotto l'atrio di un palazzo di via Kennedy. Chicco Santarelli, che ha qualche problema di salute ed è inoltre sofferente di cuore, è stato subito trasportato in autoambulanza all'ospedale di Sassari per accertamenti.

I medici hanno appurato che nelle ore precedenti al ritrovamento il dipendente forestale è stato colpito da una fibrillazione atriale, probabilmente dettata dallo spavento o da uno stato d'ansia. Le sue condizioni non sono comunque gravi.

Nella tarda serata di ieri notte è stato trasferito all'ospedale di Alghero, dove rimarrà sotto osservazione qualche giorno. Per il dipendente forestale e per i familiari è comunque la fine di un incubo. La notizia del ritrovamento del dipendente forestale è stata accolta con grande soddisfazione da tutta la cittadinanza di Alghero, che ha sempre riconosciuto in Chicco Santarelli una grande bontà d'animo.



