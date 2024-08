Ad Alghero pulizie di mezza estate nella spiaggia di San Giovanni, dove sono stati rimossi ingenti quantitativi di posidonia.

L'Amministrazione interviene con decisione sul litorale di del Lido per migliorare la fruibilità degli arenili per cittadini e turisti.

L'assessore all'Ambiente Raniero Selva ha impresso un'accelerazione al prelievo del materiale vegetale ancora presente in gran quantità nei pressi del Canalone di San Giovanni. In questi giorni, le operazioni di movimentazione sono in corso fin dalle prime ore del mattino con traffico intenso di camion carichi di posidonia e di altrettanti in arrivo colmi di sabbia pulita risultante dai lavori di vagliatura. Un effetto pregevole che in questo periodo ha attirato nella spiaggia a ridosso del molo di sottoflutto una folta frequentazione dei bagnanti, composta prevalentemente da residenti che in pochi minuti raggiungono il rinnovato litorale.

Un porzione di spiaggia che peraltro Selva ha voluto fortemente far nascere già nella sua precedente esperienza amministrativa.

«Stiamo intervenendo con celerità su alcune criticità riscontrate e sulle quali c'è stato il nostro impegno in campagna elettorale – afferma lo stesso Selva - tra queste, la situazione di San Giovanni e dei cumuli presenti da smaltire con prontezza e ripristinare la fruibilità della spiaggia. Ma non solo – aggiunge l’assessore – stiamo lavorando anche in altre parti del litorale, dove abbiamo voluto migliorare le condizioni generali di pulizia e con azioni di sensibilizzazione».

Infatti, il settore Ambiente del Comune ha lavorato in questi giorni anche alla preservazione del sistema dunale di Maria Pia, con l'apposizione di adeguata segnaletica e con operazioni di pulizia manuale di alcune parti di spiaggia, particolarmente caratterizzate da presenze di rifiuti risultanti da frequentazioni notturne. Analogo intervento di questi giorni, quello attuato nella spiaggetta de Las Tronas, anch’essa oggetto di azioni di pulizia e sistemazione.

«Le nostre spiagge sono un bene preziosissimo – conclude l’assessore Selva – e abbiamo il dovere di riporre la massima attenzione, specialmente in questo periodo di forte affluenza turistica in cui la pressione antropica è elevata».

