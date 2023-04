Ben 440mila euro per la realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Alghero.

La giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità: 200mila euro provengono dalla regione mentre i restanti 240mila euro dal bilancio comunale. Nello specifico, i principali interventi riguardano la realizzazione di due nuovi blocchi per un totale di 272 loculi e la manutenzione straordinaria dei blocchi V33 e V36.

L’amministrazione guarda all’ampliamento e alla razionalizzazione degli spazi esistenti: a breve verranno aperte le buste con le offerte per le nuove concessioni e sono allo studio ulteriori soluzioni per costruire nuovi loculi ed implementare gli esistenti nell’area cimiteriale.

«Si tratta di interventi che rientrano in un’ottica di ammodernamento strutturale e maggiore decoro del nostro camposanto», commenta l’assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru. Nel frattempo, dal mese scorso, la cooperativa sociale Barbara B. si è aggiudicata ancora l’appalto per i servizi cimiteriali per i successivi due anni, con opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori due.

Cambiano, infine, gli orari di apertura e chiusura: nei giorni feriali il cimitero aprirà alle 7 della mattina e chiuderà alle 18, la domenica e i festivi l’apertura resta invariata mentre la chiusura sarà alle 14.





