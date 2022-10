Aggravamento della pena per i quattro giovani della cosiddetta “banda dello scasso” ad Alghero.

L’allarme furti nella città catalana era scattato da qualche mese: cittadini e in particolare commercianti erano stati derubati nel cuore della notte da ladri che agivano in concorso portando via soldi o beni di altro tipo come computer, smartphone, indumenti o bracciali, anche dal prezzo modico.

Ai primi di settembre i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre persone ritenute responsabili di almeno sette furti messi a segno tra luglio e agosto.

Le indagini sono andate avanti, basandosi su sopralluoghi, sul confronto tra i filmati di videosorveglianza privati e pubblici, e hanno portato all’individuazione di un quarto ladro, facendo emergere un quadro probatorio “chiaro”.

I quattro indagati sono C.R., del 1993, P.M., classe 1991, S.A., classe 1996 e P.G, classe 1998. I primi tre si trovano ai domiciliari, il quarto è in carcere, nella casa circondariale di Sassari.

