Si chiama Photobacterium Damselae subspecie Piscicida ed è il batterio che sta provocando la moria di pesci nella laguna del Calich. La Asl di Sassari, Servizio di Sanità Animale, fa sapere che il microrganismo in questione non è dovuto all’inquinamento dello stagno e non è trasmissibile all’uomo, dunque non è pericoloso per la salute pubblica.

Colpisce cefali, orate e spigole e si sviluppa di norma nel periodo estivo, quando la temperatura dell’acqua supera i venti gradi. Il fatto che si sia manifestato a ottobre, però, è sintomatico dei cambiamenti climatici in corso.

