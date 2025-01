I ladri seriali tornano a colpire le attività commerciali del centro di Alghero. L’altra notte è toccato al bar Bienestar, di via Alberto La Marmora. Ignoti hanno sfondato la vetrata dell’esercizio pubblico e si sono introdotti all’interno. È accaduto intorno alle 23, alla presenza di alcuni passanti increduli. Mentre i presenti si affrettavano a chiamare i carabinieri, i malfattori scappavano via a piedi con il registratore di cassa.

Pochi giorni fa la stessa sorte era toccata alla vicina panetteria di via Sant’Agostino. E, ancora, in un bar di via Lo Frasso e una tabaccheria di via Tarragona, i titolari sarebbero stati minacciati addirittura con un coltello, probabilmente sempre dalla stessa persona, ripresa pure dalle telecamere di videosorveglianza.

Nel mirino degli inquirenti ci sarebbero un giovane e una ragazza residenti nello stesso quartiere in cui si sono verificati i diversi furti e le due rapine. Indagini dei carabinieri della compagnia di Alghero.

© Riproduzione riservata