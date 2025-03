Dopo l’impegno alla BIT di Milano, il Consorzio Turistico Riviera del Corallo prosegue la sua azione di promozione internazionale della città di Alghero partecipando all’ITB di Berlino, una delle più importanti fiere del turismo a livello mondiale, in programma dal 5 al 7 marzo. A rappresentare il Consorzio in questa prestigiosa occasione sarà Francesco Mortello, che porterà avanti il lavoro di valorizzazione della destinazione Alghero, presentando ai mercati internazionali l’offerta turistica della Riviera del Corallo.

Il Consorzio sarà presente all’interno dello stand della Regione Sardegna, un punto di riferimento per tutti gli operatori interessati a scoprire le eccellenze del territorio. «La partecipazione all’ITB di Berlino rappresenta un’opportunità cruciale per consolidare la presenza della nostra destinazione nei circuiti turistici globali, attrarre nuovi flussi di visitatori e stringere collaborazioni strategiche. Un impegno che il Consorzio porta avanti con dedizione e risorse proprie, consapevole dell’importanza di una promozione continuativa e strutturata. Ribadiamo l’auspicio che questa attività venga riconosciuta come un valore per l’intero territorio e che possa in futuro essere supportata con maggiore sinergia. Seguiamo con entusiasmo questa nuova sfida, certi che il lavoro svolto darà ancora una volta risultati concreti per la crescita del turismo ad Alghero», ha detto la presidente Bianca Bradi.

