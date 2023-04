Operazione antifrode in un esercizio commerciale di Alghero. Circa 150 giocattoli sprovvisti del marchio Ce – quindi non ritenuti sicuri in quanto destinati a bambini – sono stati sequestrati, emessa anche una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 euro, per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza.

L’operazione è stata portata a termine dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Sassari della Sezione operativa di Alghero.

Inoltre sono in corso accertamenti per stabilire se alcuni marchi registrati, riprodotti su un certo numero di giocattoli, risultino autorizzati dal titolare degli stessi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata