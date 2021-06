Botti colorati sopra il cielo di Alghero per festeggiare la zona bianca.

Ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, intorno all’una, hanno sparato i fuochi d’artificio: uno spettacolo pirotecnico in piena regola durato appena un paio di minuti, ma sufficienti a svegliare mezza città.

L’episodio ha suscitato polemiche e malumori sui social.

"Proprio ieri in Consiglio comunale avevo fatto presente che, con il ritorno in zona bianca, andavano intensificati i controlli, per evitare atti di disturbo e vandalismo con azioni di piccolo o grande danneggiamento a cose e persone”, il commento del consigliere Pietro Sartore.

"Se questo è l’inizio - ha proseguito - con quattro imbecilli che di lunedì sera si divertono a sparare dei fuochi nel cuore della notte, svegliando tutti gli abitanti del centro, è facile immaginare cosa potrà succedere nel prosieguo dell’estate, se si continuerà a lasciare la città preda della libera azione di balordi e deficienti”.

