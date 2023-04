Proteste per le file interminabili negli uffici del distretto socio-sanitario di via Degli Orti ad Alghero. Gli utenti si devono presentare all’alba per riuscire a prendere uno dei 60 numeri che vengono distribuiti nell’arco della mattinata. La maggior parte va via con un pugno di mosche in mano. Le lunghe code si fanno per la scelta o la revoca del medico o per ottenere l’esenzione da patologia.

A seguito dell’ennesimo pensionamento di un medico di famiglia e prevedendo, dunque, ancora grande affollamento negli uffici della Asl, gli sportelli fino al 7 aprile garantiranno l’orario continuato mercoledì, dalle 8.30 alle 17.30, mentre giovedì è prevista l’apertura pomeridiana dalle 15 alle 18. Venerdì, ancora, gli uffici saranno aperti dalle 8.30 alle 15.30.

Intanto i cittadini suggeriscono di consentire a chi non riesce a conquistare il numeretto di potersi prenotare per il giorno successivo, senza dover ripetere l’estenuante fila.

