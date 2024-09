Quali programmi di sviluppo per Alghero? Lo domanda l’ex sindaco e imprenditore turistico Stefano Lubrano, puntando i riflettori su quello che l’Unione Europea potrà offrire in termini di cooperazione tra Stati membri come la creazione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT).

«L'obiettivo di un GECT consiste nel rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale di Stati membri dell'Unione Europea promuovendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Realizzazione e gestione di infrastrutture, trasporti, ospedali, progetti di sviluppo economico questi sono alcuni ambiti su cui è possibile lavorare e progettare», spiega Lubrano.

«Alla luce di tutto questo, considerando non solo gli aspetti geografici ma anche storici e culturali, Alghero è forse l’unica città in Sardegna che può promuovere queste attività. Ha come riferimento non solo la Catalogna e le Baleari, ma anche la Croazia per il forte collegamento tra Fertilia con Dalmazia e Istria», aggiunge l’ex sindaco di Alghero. «Un collegamento reso ancora più evidente dalle iniziative e dal grande impegno dell’Associazione Egea e del Comitato di Fertilia».

