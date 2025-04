Il campanile della cattedrale di Santa Maria Immacolata, nel centro storico di Alghero, si accende di una nuova luce. È stato illuminato per le sere più significative della Settimana Santa e di fine aprile. Luci colorate che regalano suggestione al monumento nelle due prospettive, da via Roma e da via Principe Umberto.

La realizzazione dell'opera è a cura del servizio Manutenzioni del Comune di Alghero, attraverso un affidamento a una ditta specializzata che ha curato le installazioni. L'illuminazione sarà un ulteriore elemento di suggestione della città murata, che oggi ha vissuto il Venerdì Santo.

La cattedrale della diocesi Alghero-Bosa risalente al XVI secolo, uno dei simboli della città, con la torre nel retro della chiesa, fa parte della prima fase dell’edificio, in stile tardogotico, con la canna a sezione ottagonale, diverse aperture a oraco sui lati e coronata con una slanciata guglia di forma piramidale rivestita da maioliche policrome, risulta essere molto comune in Catalogna.

