Per il terzo appuntamento di Cin Cin al Centro, l’iniziativa lanciata ad Alghero dal Ccn Al Centro Storico, Cantina Santa Maria La Palma e Istituto Alberghiero di Alghero, mercoledì 20 dicembre ai brindisi si aggiungeranno caldarroste, torrone e miele preparate dai Sos Coidores di Aritzo, per celebrare insieme il Natale.

La manifestazione pensata per supportare il commercio locale e celebrare le feste si arricchirà di un nuovo elemento: caldarroste, torrone e miele preparati da Sos Coidores di Aritzo, che si posizioneranno con i loro fuochi in Largo Pino Piras per offrire le loro delizie alle persone che sceglieranno i negozi del centro per i loro acquisti.

«Vogliamo fare un bel regalo a tutte le persone che sceglieranno i negozi del centro storico per i loro acquisti e creare un’atmosfera felice e magica nel cuore della città», sottolineano gli organizzatori.

«La sera di mercoledì 20 sarà davvero speciale: oltre ai brindisi nelle 40 postazioni allestite lungo le vie della città vecchia, in Largo Pino Piras ci sarà il fuoco dei Sos Coidores di Aritzo, pronti a preparare e regalare castagne cotte, torrone e miele, in pieno clima natalizio. Il quartiere storico di Alghero è un luogo bellissimo, con un grande centro commerciale naturale a cielo aperto: con l’ultima serata di Cin Cin Al Centro vogliamo dare vita a un momento di gioia, perfetto per fare dei grandi auguri a tutte le persone che sceglieranno di passeggiare per le vie della nostra cittadina».

Le persone che faranno acquisti nei negozi della città aderenti al Ccn Al Centro Storico (o che li hanno fatti nelle giornate precedenti) riceveranno un ticket speciale, con il quale nella serata di mercoledì 20 potranno fare un brindisi nelle postazioni gestite dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero con le bollicine di Akènta e Aragosta Brut della Cantina Santa Maria La Palma, oppure ricevere delle caldarroste e torrone in Largo Pino Piras nelle postazioni dei coidores.

