Sei ore di lavoro per salvare un cane da caccia rimasto intrappolato in un dirupo profondo 40 metri. Domenica pomeriggio la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero ha dovuto fare gli straordinari in località Poglina, per il recupero del povero animale, per fortuna dotato di un collare con Gps.

Dopo i vani tentativi del proprietario che ha cercato in tutti i modi di tirare fuori il cane dalla voragine in cui era finito, è stato richiesto l’intervento dei vigili.

In supporto alla squadra di Alghero, vista la difficoltà nel raggiungere il cane, veniva mandata un’altra squadra dalla sede centrale.

Per recuperare l’animale sono state utilizzate le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale): un operatore si è calato nel costone di roccia dove si trovava il cane da caccia e lo ha riportato al proprietario, sano e salvo.

© Riproduzione riservata