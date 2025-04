La loro barca a vela si è incagliata su un fondale roccioso nella baia di Porto Conte e si è aperta una falla nello scafo.

Mattinata di paura vicino a Cala Calcina per una coppia di diportisti francesi, 69 anni lui e 78 lei, che sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera di Porto Torres.

L’allarme alla sala operativa è arrivato poco dopo le 8. Il 12 metri stava imbarcando acqua a causa di uno squarcio in poppa, causato dagli scogli: l’imbarcazione aveva cercato riparo per sfuggire alle onde alte più di due metri che infuriavano fuori dalla baia.

La Capitaneria di porto turritana ha disposto l’uscita immediata della Motovedetta CP 559 di stanza ad Alghero, arrivata sul luogo dell’incidente in meno di 30 minuti.

I malcapitati, pur spaventati, erano in buono stato di salute e non volevano abbandonare l’imbarcazione, temendo l’affondamento. Così sono stati contattati due operatori locali, affinché provvedessero al rimorchio. Dopo una prima ispezione della falla gli specialisti, sotto la vigilanza dei militari della Guardia costiera, hanno agganciato l’imbarcazione e l’hanno trasportata fino al porto.

