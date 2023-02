Prende il via ad Alghero il piano di creazione delle aree di sgambamento di quartiere.

L’assessorato all’Ambiente ha deciso di allestire i primi due spazi nel quartiere San Michele, in continuità con il Parco Hemmerle, che fungeranno da test per le prossime aree dedicate ai cani. Qui è stato possibile allestire un’area di quasi 900 mq (San Michele 1) adatta ai cani di piccola taglia e una, di oltre 2.000 mq (San Michele 2), pensata per i cani di taglia medio-grande.

All’ingresso di entrambe è stato apposto un cartello con il regolamento di fruizione e sono stati collocati dei bidoni per il conferimento delle deiezioni, per le quali, come per il resto del territorio comunale, vige il divieto di abbandono.

Dall'utilizzo delle due aree verranno raccolti proposte e suggerimenti per il miglioramento del servizio, intervistando a campione i proprietari dei cani. La giunta ha infatti scelto di condurre una sperimentazione preventiva alla definizione in Consiglio comunale del complessivo piano delle aree di sgambamento, realizzando le prime due.

«L’accesso è completamente gratuito e le aree già da subito sono state fruite da tantissimi utenti e dai loro amici a quattro zampe», commenta l’assessore all’Ambiente Andrea Montis.

«All’interno dell’area più grande, la Cooperativa Ecotoni, che ha curato la parte realizzativa, ha installato anche delle comode panchine realizzate con materiale di recupero dai ragazzi del progetto “Never Neet - Giovani in fermento», conclude Montis.

